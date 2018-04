Crollo di calcinacci: chiude la galleria “Garebici” tra Siculiana e Montallegro

SICULIANA. E’ stata chiusa per precauzione, dopo l’ennesimo crollo di calcinacci avvenuto questa notte la galleria “Garebici” sulla strada statale 115 che collega Sciacca ad Agrigento, tra Montallegro e Siculiana. Il conducente di un’auto ha segnalato l’accaduto al 113, intorno all’una. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale ed i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

La galleria in direzione di Sciacca è stata chiusa.

Nel luglio del 2015, per lo stesso motivo, una ventina di automobilisti erano rimasti bloccati con le auto dentro il tunnel in attesa che i vigili del fuoco mettessero in sicurezza la galleria. Nel tunnel erano stati notati pezzi di cemento che erano caduti dal tetto.

FOTO SANDRO CATANESE

Ultima modifica: 20 aprile 2018