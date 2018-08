Crolla il tetto di un fabbricato fatiscente: vigili del fuoco in azione, in un’abitazione di Aragona, ritenuta inagibile e per fortuna pare anche disabitata.

Il fatto, si è verificato la scorsa notte, sul luogo del crollo sono intervenuti i vigili del fuoco di Agrigento, che hanno immediatamente transennato l’area.

FOTO SANDRO CATANESE

Ultima modifica: 28 agosto 2018