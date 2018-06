“Croce e Delizia” il nuovo album dei Black Dahlia

CROCE E DELIZIA – BLACK DAHLIA

DA OGGI È ONLINE IL NUOVO EP

“CROCE E DELIZIA” dei BLACK DAHLIA

Da oggi è online su Spotify il nuovo album dei BLACK DAHLIA.

https://open.spotify.com/album/7ogZoQIbbm7qhGsYC6OnYH?si=yYWewkkLRmaaol5KGNuzfQ

“I testi dei BD si indirizzano su stati emotivamente intrinsi di paure. Sulle difficoltà quotidiane e le conseguenze che tali paure comportano sui pensieri e sulle cose. Ma allo stesso tempo la voglia di rivalsa su esse stessa e la forza che l’anima trova nel volere vincere per ricominciare..” (Luca Aronica )

I BLACK DAHLIA sono un gruppo composto da Luca Aronica (autore dei testi e chitarrista), Peppe Quagliata (batterista) e Piero Gioè (bassista).

Il trio canicattinese (anche se Gioè ha origini nissene ed abita nella vicina Delia) si è costituito qualche anno fa con il desiderio di trasformare in musica le idee e le melodie “alternative” di Luca.

Testi duri, crudi, come la loro musica, che lasciano ampi spiragli alla speranza e all’immaginazione, in una società sempre più cupa ed incerta.

Le sonorità, nella maggior parte, accompagnano i testi attraverso chitarre distorte e giri psichedelici in “loop” in simbiosi con le “urla di liberazione” trasformate in note.

Il disco è stato registrato e missato da Armando Cacciato presso Circuiti Sonori, studio di registrazione nonché etichetta indipendente che negli ultimi anni ha dato visibilità a diversi artisti locali e nazionali.

