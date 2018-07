Neanche il tempo di firmare il contratto con la Juventus che c’è già chi ha dedicato un piatto a Cristiano Ronaldo. Daniele Caserta e Gabriele Cantarella di Granofino ristorante del Villaggio Mosè, hanno voluto creare un menu in onore del campione e pallone d’oro che tutti i tifosi sognavano in maglia bianconera. Come si vede dalla foto si tratta di un piatto a base di pollo fritto, zucchine grigliate, pomodori secchi e stracchino.

Ultima modifica: 10 luglio 2018