Costituito lo staff del commissario Volpes: tutti confermati

LICATA. Maria Elena Volpes, commissario straordinario del Comune, ha costituito il suo staff, di fatto confermando quello in carica con il commissario che l’ha preceduta, Maria Grazia Brandara.

Lo ha reso noto il Comune, annunciando che “a far parte dell’Ufficio Staff, posto alle dirette dipendenze del commissario straordinario, sono state chiamate: Giovanna Incorvaia, dipendente con contratto a tempo indeterminato, profilo professionale Commissario di polizia municipale Cat. D, in servizio presso la Polizia Municipale, che mantiene contestualmente le mansioni svolte e la sede presso il Comando della Polizia Municipale, con funzioni di coordinamento; Maria Lauricella, dipendente a tempo determinato, profilo professionale Esperto, Cat. C, con funzioni di componente e Giuseppa Burgio, dipendente a tempo determinato, profilo professionale Esperto, Cat. C, con funzioni di componente”.

Ultima modifica: 29 maggio 2018