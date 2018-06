Cosmocromie: ai Filippini la mostra di pittura di Carmelina Guarneri

AGRIGENTO. Mercoledì 27 giugno alle 18, presso il Palazzo dei Filippini ad Agrigento sarà inaugurata “Cosmocromie”, la mostra di pittura dell’artista agrigentina Carmelina Guarneri.

“La pittrice siciliana, Vice Prefetto a riposo, operatrice culturale, grande appassionata di vita e d’arte trasfonde tale Passio alle proprie tele. Vivace, macedonia di tinte accese e forti emozioni, in perfetta armonia. Il cosmo, il suo fascino silente, i suoi avvolgenti misteri. Questo lo studio condotto dalla pittrice, questo il motore della mostra pittorica. La ricchezza celeste, le dense nebulose cariche di magia, quella del creato e della scienza che, fuse in simbiosi, accendono il cielo con esplosioni astrali perpetue e troppo belle, per non raccontarle. Con sapiente maestria ciascun microcosmo narra l’incanto del mondo lassù. Polveri e gas si trasformano, sinuosa danza, e vestono i contorni che l’occhio dall’osservatore vuol leggere con il cuore e con la fantasia. Poliedricità cromatica s’accosta ai plurimi sentimenti che le opere, eleganti e maestose, trasmettono all’animo umano”.

La mostra di Carmelina Guarneri sarà visitabile fino al prossimo 20 luglio.

EVA DI BETTA

Ultima modifica: 25 giugno 2018