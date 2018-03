Cosenza – Akragas 0-0, i biancoazzurri tornano a fare punti sotto la pioggia del San Vito

Zero a zero al San Vito, sussulto della squadra biancoazzurra che interrompe una striscia di sconfitte che durava da troppo tempo.

Reti inviolate, dunque, al “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza con gli akragantini ultimi in classifica che fermano i rossoblù che nonostante la sconfitta restano in piena zona play-off.

Gara a tratti bloccata, ma il Cosenza ha provato a vincerla. Gli attacchi rossoblù non hanno ottenuto gli effetti sperati, complice anche l’inferiorità numerica per tutti i secondi 45 minuti.

Gara più emozionante nel finale con le due squadre molto lunghe che hanno cercato di mettere a segno gli attacchi e le ripartenze finali. Ancora una volta però l’Akragas ha difficoltà a trovare la via della rete, inevitabile lo zero a zero finale.

Cosenza che sale a quota 41 punti, Akragas a 12.

Cosenza-Akragas 0-0:

IL TABELLINO:

COSENZA (3-4-1-2): Saracco; Idda (46′ Calamai), Dermaku, Pascali; Corsi, Palmiero, Trovato, Bruccini (83′ Mungo), D’Orazio; Mungo; Tutino (76′ Baclet), Perez (76′ Okereke). A disp.: Zommers, Pasqualoni, Boniotti, Ramos, Camigliano, Braglia. All. Occhiuzzi (Braglia squalificato).

AKRAGAS (4-3-1-2): Vono; Scrugli (76′ Ioio), Mileto, Danese, Pastore; Carrotta, Sanseverino, Navas; Zibert; Dammacco (88′ Saitta), Moreo (68′ Camarà). A disp.: Lo Monaco, Raucci, Petrucci, Canale, Pisani, Caternicchia, Bramati, Minacori. All. Criaco.

ARBITRO: Maranesi di Ciampino (Montagnani-Pellino).

MARCATORI:

NOTE: ammoniti Danese, Mileto, Baclet. Espulso al 45’+1 Trovato per fallo a palla lontana.

Ultima modifica: 25 marzo 2018