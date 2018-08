Corsi d’inglese online: quali sono i vantaggi

Innanzitutto, prima di poter parlare di quelli che possono essere i vantaggi di un corso d’inglese online, bisognerà porre la nostra attenzione a quello che propone usualmente, un corso d’inglese completo e soprattutto formativo. I corsi d’inglese, di solito sono proposti tramite scuole o pacchetti che hanno il fine ultimo di portare lo studente al conseguimento di un diploma o di un titolo valido in sedi universitarie o per colloqui lavorativi all’estero. I corsi d’inglese online forniscono l’opportunità di frequentare corsi d’inglese professionistici che permettono di imparare le basi della lingua inglese e/o di approfondire la conoscenza di questi ultimi; ce ne sono diversi fra cui scegliere (la maggior parte anche gratuiti nella loro versione base per poi dover pagare per sbloccare tutte le funzioni avanzate al fine di avere un ottimale conseguimento dell’apprendimento della lingua). Ma vediamo insieme quali sono i vantaggi di un corso d’inglese online, nello specifico. I corsi d’inglese che si trovano nel web possono essere strutturati in maniera molto variegata: alcuni seguono un percorso standard modulare in cui è necessario superare livelli progressivi di difficoltà; altri invece possono essere strutturati ad hoc interagendo direttamente con un tutor che si dedica esclusivamente allo studente, proprio come se fosse una comune lezione privata. A tal proposito segnaliamo la piattaforma speaking at home che segue quest’ultimo orientamento didattico offrendo anche una prima lezione gratuita. Prima di acquistare e scegliere un corso d’inglese online, bisognerà fare attenzione ad alcuni dettagli, come ad esempio, che il docente che tiene il suddetto corso sia effettivamente qualificato e che possegga una laurea o un diploma necessari all’insegnamento ( ancor meglio se il docente sia di madrelingua inglese) e che il corso d’inglese scelto, non sia una truffa e che possegga quantomeno delle garanzie reali, come ad esempio la fondamentale garanzia del “soddisfatti o rimborsati” che tutela il cliente da una possibile delusione.

Corsi d’inglese via Skype.

Come già accennato in precedenza, i corsi d’inglese online sono utili soprattutto per chi non ha tempo o il modo di seguire corsi di persona o di recarsi alle lezioni per impossibilità lavorative o di movimento; per questo sono nati, i già prima citati, corsi d’inglese online. Tuttavia, non tutti sanno che da qualche decennio, sono presenti dei veri e propri corsi online che simulano, sotto molti punti di vista, una vera e propria lezione dal vivo; questo è possibile tramite l’introduzione di skype. Ma vediamo insieme cos’è Skype e come funziona. Skype è una piattaforma di comunicazione che permette agli utenti di chattare o di effettuare videochiamate a distanze infinite, utilizzando semplicemente il traffico internet, senza costi aggiuntivi a seconda del Paese che si sceglie di chiamare; ed è proprio per questo motivo, che l’insegnamento via skype, nei corsi d’inglese è notevolmente facilitato. I corsi d’inglese via skype, permettono allo studente ( ed anche all’insegnante) di avere un contatto sia visivo che vocale con lo studente in questione, dando l’opportunità allo stesso di apprendere al meglio e simulare una lezione dal vivo.

Meglio lezioni via Skype o quelle dal vivo?

In seguito all’introduzione della piattaforma skype, nell’insegnamento dell’inglese, in molti si sono domandati se sia più efficace un corso d’inglese via skype o il vecchio metodo “vis a vis”; vediamo insieme quali sono le sostanziali differenze. Il corso d’inglese via skype, non permette obbiettivamente un contatto reale e fisico, ma per quanto riguarda l’insegnamento dell’inglese, la nota fondamentale è prettamente la visualizzazione della morfologia della bocca nella pronuncia delle nuove parole imparate. I corsi d’inglese di persona, sono sicuramente più scomodi, poiché ci si deve recare di persona e questo richiede tempo e fatica, ma a seconda del modo di apprendimento che si possiede, la valutazione tra un corso d’inglese via skype ed uno di persona è prettamente una scelta personale.

Ultima modifica: 25 agosto 2018