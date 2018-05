Confermato l’arresto e convalidata la misura cautelare dei domiciliari nei confronti di Gaetano Agozzino, 70 anni, accusato di avere sfondato un blocco della tappa agrigentina del Giro d’Italia, investendo con la sua Fiat Stilo un motociclista che è tuttora in ricoverato in prognosi riservata.

La polizia stradale ha subito disposto l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali gravissime. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dal pm Paola Vetro, vanno avanti anche per comprendere a che titolo il motociclista quarantottenne di Sambuca, che lotta fra la vita e la morte all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, si trovasse con la sua Bmw sul tracciato del giro. L’organizzazione del Giro d’Italia, scrive il Gds, ha dichiarato ai pm di non avergli concesso alcun accredito.

