Controlli a tappeto sul territorio : 5 le persone denunciate

CANICATTI’. Nelle ultime ore, sul territorio di Canicattì sono entrate in azione numerose pattuglie della locale Compagnia Carabinieri, che ha impiegato sul campo circa 50 Carabinieri in un servizio straordinario di controllo finalizzato ad intensificare le attività di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa.

Durante i frequenti posti di blocco svolti lungo le principali arterie stradali, sono stati accertati i seguenti reati nei confronti di:

a. j., 37 enne, trovata in possesso di un telefono cellulare risultato oggetto di furto, venendo denunciata per ricettazione;

t.g., 26 enne, poiché alla guida del proprio veicolo rifiutava di sottoporsi ad accertamenti finalizzati a verificare lo stato di ebbrezza;

c. r. p., 27 enne, in quanto sorpreso alla guida del proprio veicolo con tasso alcoolemico superiore al limite consentito;

l. a., 29 enne, sorpreso recidivamente alla guida della propria autovettura, sprovvisto della patente (mai conseguita);

g. m., 38 enne, poiché a seguito di perquisizione veniva trovato in possesso di due coltelli a serramanico della lunghezza di cm 20 circa;

Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura di Agrigento, quali assuntori di sostanze stupefacenti, cinque ventenni ed un trentottenne, sorpresi con modiche quantità di droga, subito sottoposta a sequestro dai militari.

Per quanto attiene al rispetto del Codice della Strada, sono state elevate una trentina di sanzioni, in particolare per uso del cellulare alla guida, mancata copertura assicurativa e mancata revisione.

