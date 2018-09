Street control in azione e controlli a tappeto ad Agrigento.

E’ una vera e propria lotta contro gli incivili quella dichiarata dal Comune di Agrigento: in campo gli agenti della Polizia Locale che negli ultimi giorni stanno intensificando controlli anche con nuovi metodi: appostamenti, riprese, telecamere nascoste piazzate lungo le strade o davanti gli esercizi commerciali. E controlli mirati nei locali della movida per verificare il giusto conferimento dei rifiuti.

Sono sei i verbali elevati dalla Polizia Locale nelle ultime ore: 3 in via Caruso, lungo la ss118; 2 a Maddalusa ed uno in via Parco Oliva.

Appostamenti mirati anche a San Leone nei locali della movida: dal lungomare Falcone-Borsellino fino al viale delle Dune. Controlli anche in pieno centro città: in via Acrone è stato beccato in flagranza e sanzionato un “lanciatore seriale” di immondizia; in un locale del centro sono state piazzate telecamere – a seguito di alcune segnalazioni – per verificare il reale e corretto conferimento della spazzatura.

Ultima modifica: 3 settembre 2018