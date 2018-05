Contributo a favore delle famiglie con bambini da tre a sei anni che frequentano una scuola per lâ€™infanzia

AGRIGENTO. L’amministrazione comunale informa le famiglie con minori di età compresa tra i tre ed i sei anni, che frequentano una scuola per l’infanzia della città ed ivi residenti, possono presentare istanza per la richiesta di contributo, a parziale riduzione delle spese sostenute per il pagamento delle rette, per l’anno educativo in corso.

Il contributo erogato sarà differenziato secondo fasce di indicatore ISEE nel seguente modo:

Limite indicatore ISEE Percentuale rispetto alla retta Da 0,00 a 8.000,00 euro 90% Da 8.001,00 a 16.000,00 euro 70% Da 16.001,00 a 24.000,00 euro 50% Da 24.001,00 a 36.000,00 euro 30% Da 36.001,00 euro in poi 0%

Il limite massimo di contributo è fissato in euro 1.500,00 annue

Le stesse famiglie potranno usufruire di altro contributo, a parziale riduzione delle spese per il servizio di mensa scolastica, presso una scuola dell’infanzia pubblica o gestita da privati. Anche in questo caso l’entità del contributo, sempre in percentuale al buono mensa, sarà differenziato secondo fasce ISEE come in precedenza. Il limite massimo di contributo è fissato in euro 1.500,00 annue. In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze, sarà data precedenza alle famiglie con indice ISEE più basso. I contributi da erogarsi alle famiglie non potranno cumularsi con altri per analoghe finalità. L’istanza, presentata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, dovrà essere indirizzata al Sindaco del comune di Agrigento, entro e non oltre la data del 4 giugno 2018.

Essa dovrà essere corredata da :

attestazione di frequenza- riferita all’intero anno scolastico o periodi di esso- rilasciata dal responsabile del servizio ( per richiesta contributo retta scolastica);

copia attestazione ISEE in corso di validità;

documentazione giustificativa degli importi versati per rette di frequenza e/o mensa scolastica;

dichiarazione, ai sensi di legge, di non essere beneficiari di altri contributi, per la stessa fattispecie.

Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito www.comunediagrigento.it del settore VI^ – modulistica pubblica istruzione – o ritirato direttamente presso gli uffici della Pubblica Istruzione siti in piazza Gallo 248.

Ultima modifica: 4 maggio 2018