Contributo allo Sciacca Film Fest

La scorsa edizione dello Sciacca Film Fest finanziata dall’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana insieme ai più importanti festival e rassegne di cinema della Sicilia.

Ha ricevuto grande attenzione la decima edizione dello Sciacca Film Fest che insieme ai più importanti festival e rassegne cinematografiche siciliane, ha ottenuto un finanziamento di quasi trenta mila euro da parte dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo in base all’esito della graduatoria stipulata dal Comitato di Coordinamento dell’A.P.Q. “Sensi Contemporanei Cinema e Audiovisivo” nella riunione dello scorso 20 giugno di quest’anno.

Lo Sciacca Film Fest che nel 2017 ha festeggiato con un’edizione speciale il decennale della kermesse cinematografica saccense, è risultata essere la seconda rassegna di settore per entità del contributo subito dopo la dodicesime edizione del Sole Luna Doc Film Festival e accanto ad altre grandi manifestazioni cinematografiche siciliane come l’Efebo D’Oro e il Festival Internazionale del Cinema di Frontiera di Marzamemi.

“Una grande soddisfazione – commenta il patron della manifestazione Sino Carcappa – un contributo che inorgoglisce la Vertigo s.r.l e le associazioni Terramatta e Il Cortile che da anni investono e credono in questo festival che per la sua scorsa edizione sebbene in ritardo nella tempistica, riceve oggi un congruo riconoscimento economico. Questo finanziamento attesta che lo Sciacca Film Fest ha finalmente ottenuto la giusta considerazione da parte della Regione Sicilia ricomprendendola tra le più importanti manifestazioni di settore e riconoscendo il grande lavoro fatto in questi anni nella creazione di una iniziativa culturale che oggi rappresenta anche un intero territorio”.

Ultima modifica: 23 giugno 2018