Conto alla rovescia per il 26° Trofeo podistico Acsi Città di Ravanusa

RAVANUSA. Si va modellando la 26esima edizione del Trofeo podistico ACSI Città di Ravanusa. La prima novità del 2018, riguarda la data; quest’anno, contrariamente alle passate edizioni, la manifestazione si svolgerà nella giornata di domenica, in particolare il 12 agosto, appuntamento festivo che prende il posto di quello feriale, con l’auspicio di attrarre ancora più atleti rispetto ai già tanti presenti negli anni scorsi a Ravanusa.

L’evento, diventato ormai una classica di mezza estate del podismo siciliano, è organizzato dalla Pro Sport con la collaborazione dall’ACSI Sicilia e del Comune di Ravanusa. Due le gare in programma: quella dedicata ai master di sei chilometri e la gara dei “top” che si sfideranno sul percorso cittadino di otto chilometri, con montepremi per i primi 20 classificati. Sfida, quest’ultima, che anche quest’anno si preannuncia di un alto livello tecnico, nel solco di una tradizione portata avanti negli anni dagli organizzatori fieri di avere avuto come testimonial campioni del calibro di Totò Antibo, Anna Incerti e Giorgio Calcaterra.

“ Nonostante l’elevato livello tecnico che il trofeo ha sempre mantenuto – afferma Salvatore Balsano presidente dell’ACSI Sicilia – quest’anno ci prepariamo ad un ulteriore salto di qualità “internazionale”; stiamo lavorando infatti per far si che a Ravanusa rimanga alta la tradizione che vede contrapporsi ogni anno i migliori atleti azzurri ai colleghi africani. Abbiamo già chiuso molti accordi che più avanti renderemo pubblici – ha sottolineato Balsano – posso solo anticipare che ad oggi sono cinque le nazioni che saranno presenti a Ravanusa, un piccolo record, onore e vanto per la cittadina dell’agrigentino.

Start list dunque top secret al momento, maggiori dettagli si conosceranno sicuramente nelle prossime settimane, forse già prima dei Campionati Europei in programma dal 7 al 12 agosto a Berlino.

Ma il Trofeo podistico ACSI Città di Ravanusa è anche ricco di iniziative collaterali, a cominciare dalla rinnovata sinergia con la Runcard e il suo mondo. La manifestazione, infatti, forte della stretta collaborazione di RUNCARD, proporrà tutta una serie di iniziative legate proprio alla tessera della Fidal.

Quest’anno chi correrà il Trofeo podistico ACSI Città di Ravanusa potrà “volare” a Roma. Tra tutti i partecipanti della gara del 12 agosto, saranno estratti due pettorali per la disputare la Roma Half Marathon Via Pacis in programma il 23 settembre nella Capitale; iniziativa frutto della sinergia tra gli organizzatori del Città di Ravanusa e quelli della città eterna.

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente l’unità mobile dello staff medico di fisioterapia applicata allo sport del dott. Giovanni Nigro, pronta a garantire l’assistenza sanitaria a tutti i partecipanti.

Ricco come sempre il post gara, il così detto ”terzo tempo”. L’organizzazione delizierà atleti ed accompagnatori con l’immancabile rinfresco a base di granita; chiusura in allegria: subito dopo le premiazioni, sarà la volta dello spettacolo di cabaret.

