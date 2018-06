Consiglio Comunale, Pellegrino è il nuovo Presidente, Mangiaracina è vice. Ricordato Carlo Mattioli, prematuramente scomparso

MENFI. Si è svolta ieri sera la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Menfi, il primo con la composizione ridotta a 16 componenti come previsto dalla nuova legge elettorale. La seduta è stata presieduta dal consigliere primo eletto, Ludovico Viviani, che nel suo discorso introduttivo ha anche ricordato il consigliere Carlo Mattioli, “prematuramente scomparso mentre si accingeva a continuare il suo impegno a servizio della città”.

Il punto all’ordine del giorno più atteso era il quinto, relativo all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale: con 11 voti e 5 schede bianche è stato eletto presidente l’avvocato Andrea Pellegrino, che subentra a Vito Clemente: “La mia – ha detto Pellegrino, ribadendo il suo ruolo di primus inter pares – sarà una presidenza forte e libera, fatta di concordanza, unità e confronto”. Vicepresidente del Consiglio Comunale è invece l’avvocato Delia Mangiaracina, eletta con 11 voti e 5 schede bianche.

I cinque consiglieri di minoranza si sono costituiti gruppo “Idea Menfi”, nominando capogruppo il dott. Ezio Ferraro: “Non avremo un ruolo di opposizione, ma di proposizione – ha detto Ferraro – con funzione di stimolo e mai di contrasto all’azione amministrativa: evidenzieremo i meriti, ma anche lacune, disattenzioni ed eventuali inadempienze, con un’apertura al dialogo finalizzato al raggiungimento di risultati comuni per la città”.

Oltre al giuramento, con la convalida e la verifica delle condizioni di eleggibilità e candidabilità dei Consiglieri eletti e l’esame delle eventuali cause di incompatibilità alla carica di consigliere, nel corso della seduta ha giurato anche il sindaco neo-eletto, Marilena Mauceri: “Sarò punto di riferimento di tutti e per ciascuno– ha detto -. Credo che quello di oggi sia un passaggio molto importante nell’avvicendamento democratico della nostra città, per questo, non posso esimermi dal dire il mio più sentito grazie alla città, da parte mia e della mia squadra”.

Ultima modifica: 26 giugno 2018