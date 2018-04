Consiglieri comunali puliscono il parco giochi di Marina di Palma

PALMA DI MONTECHIARO. In occasione della Festa della Liberazione, un gruppo di consiglieri comunali, Salvatore Castronovo, Domenico Scicolone, Giovanni Scopelliti, Rosario Falco, Salvatore Acri, Giuseppe D’Orsi, l’assessore Giuseppe Saccomando, e molti cittadini, tra Lucio Tanorella, Gaetano Castronovo, Giuseppe Onolfo e Carmelo Attardo, sono stati impegnati nei lavori di pulizia del Parco Giochi per bambini di Marina di Palma di Montechiaro.

“E’ stato un gesto di sensibilità a salvaguardia dei bambini e della loro crescita sana. In ragione delle condizioni igieniche dell’area – , con molta fatica abbiamo provveduto allo scerbamento e alla pulizia della zona, alla sostituzione dello scivolo rotto da anni e molto pericoloso per i bambini, e al posizionamento di un tappetino verde sintetico per attutire le eventuali cadute. Un particolare ringraziamento lo rivolgiamo all’amministrazione comunale che ha fornito attrezzature e supporto tecnico con l’ufficio manutenzione diretto dal geometra Felice Bonardi e Calogero Bongiorno. A breve sarà effettuata una disinfestazione del Parco Giochi di piazzale Antille e saranno posizionati altri giochi per bambini, ripristinando l’illuminazione, essendo un parco molto frequentato dai bambini”.

Ultima modifica: 26 aprile 2018