Consegnati i lavori per la riapertura al transito della S.P. n. 34 “Bivio Tamburello-Bivona”

Inizieranno a breve i lavori per il ripristino della transitabilità sulla Strada Provinciale n. 24 Bivio Tamburello-Bivona, chiusa da tempo per alcune frane in diversi punti del tracciato. Stamani infatti il Settore Infrastrutture Stradali ha consegnato ufficialmente i lavori all’impresa aggiudicataria della “Procedura Aperta – Frane del corpo stradale della S.P. n. 34 Bivio Tamburello-Bivona al Km1+600, 7+600, 11+700 e 11+900”, la SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO (avvalente) – VERTULLO COSTRUZIONI (ausiliaria),con sede a Favara.

Ultimate le verifiche tecniche indispensabili per procedere all’aggiudicazione definitiva, l’impresa avrà a disposizione un anno esatto dalla consegna dei lavori per riportare alla normale percorribilità questa importante via di comunicazione tra due dei più importanti comprensori agricoli e zootecnici della nostra provincia, ove insistono fiorenti coltivazioni (pescheti, agrumeti e oliveti in particolare) e relative aziende produttrici e dell’indotto.

L’importo complessivo a base d’asta dell’appalto era di 709.772,37 euro.

Ultima modifica: 26 giugno 2018