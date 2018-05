Condannato a 8 anni di carcere l’ex re dei supermercati Giuseppe Burgio

AGRIGENTO. E’ stato condannato alla pena di 8 anni di reclusione per l’accusa di bancarotta fraudolenta l’imprenditore Giuseppe Burgio, 54 anni, arrestato dalla Guardia di finanza nell’operazione “Discount”.

Il collegio di giudici presieduto da Luisa Turco ha emesso il verdetto poco dopo le 16,30. La linea dei pubblici ministeri Simona Faga e Alessandra Russo è stata accolta quasi interamente:

Burgio è stato assolto solo per una contestazione di distrazione di circa un milione di euro. Mentre è stato ritenuto colpevole per avere fatto sparire somme per circa 50 milioni di euro dalle imprese del suo gruppo che operava nel settore della distribuzione alimentare.

Una settantina di dipendenti e soci si erano costituiti parte civile e hanno ottenuto anche il risarcimento che dovrà essere quantificato in sede civile.

Ultima modifica: 14 maggio 2018