Si è concluso con grande successo anche il secondo weekend di “R-Estate a Girgenti”, la rassegna promossa ad Agrigento dalle attività commerciali di via Atenea, via Pirandello e piazza San Francesco, tutte insieme per rivitalizzare il centro storico della città. Protagonisti dello scorso fine settimana sono stati i bambini e le famiglie, che hanno partecipato a photoshoot e presentazioni di vario genere. Un angolo rosa è stato riservato alle donne con la lezione di bellezza di Alma Cannì, e poi, tra cultura e ricerca storica, Elio Di Bella ha intrattenuto tanti ospiti nello Spazio Temenos sul centro storico di Agrigento. Inoltre, artisti di strada, degustazioni e band musicali hanno animato le serate.

Altri eventi in programma sono pronti a ravvivare il centro cittadino in occasione del prossimo fine settimana. Venerdì 17 agosto alle ore 20, un Flash Mob della Casa del Musical tra la Via Atenea e via Pirandello. Alla stessa ora sarà la volta delle degustazioni “Cuddiruna pi tutti” del Cafè Girasole. Poi alle ore 21 sarà allestito il “Laboratorio del Gusto” in piazzetta Josemarìa Escrivà (via Pirandello) a cura di Slowfood Agrigento. Alle ore 22 si terrà la replica del Flash Mob della Casa del Musical, nella parte centrale della via Atenea. E alle ore 23 i QBETA in concerto al Mojo. E a seguire Dj set, sempre al Mojo.

Altri eventi sabato 18 agosto: alle ore 19:30 la presentazione della raccolta dei racconti “Strisce di stelle” di Dario Lo Scalzo in Piazza Purgatorio. Alle ore 20 “Laboratorio per Bambini: Silvia Forese, installazioni artistiche per l’arredo urbano”, con inizio da Art&Craft Boutique. Alle ore 22 lo spettacolo “Ahi…L’amour!” all’Open Space Theatre. Alle ore 23 dj set al locale Mojo.

I negozi rimarranno aperti fino a tarda sera, sia venerdì che sabato.

Ultima modifica: 17 agosto 2018