Il Comune di Canicattì non si è difeso bene per evitare i debiti fuori bilancio

CANICATTI’. Il Comune non si è difeso bene per resistere alle richieste debitorie che hanno generato debiti fuori bilancio, anche di entità consistenti. Il presidente del collegio dei revisori contabili del Comune di Canicattì, Salvatore Licciardi, che compone l’organismo assieme a Pietro Gioviale e Biagio Cicerone, intervenendo in Consiglio comunale per illustrare un debito fuori bilancio che l’assemblea era chiamata ad approvare, ha fatto una disamina impietosa su quello che è accaduto negli anni passati in municipio.

Praticamente incarichi e prebende date soprattutto ad avvocati o spettanze non pagate che hanno originato un debito, trascinato in alcuni casi anche per 20 anni con una parte relativa agli interessi maturati che spesso superano e di gran lunga l’importo da pagare in partenza. Debiti fuori bilancio, una sfilza quelli che sono stati inseriti nella scaletta dei lavori di ieri sera dal presidente Alberto Tedesco che hanno determinato un buco enorme nelle casse del Comune, oggi quasi ad un passo dal dissesto.

Dure le parole di Licciardi: il Comune non si è difeso bene. Ma c’è una sentenza e le sentenze si devono rispettare. Ma c’è anche un altro aspetto serio da considerare. Perché devono essere consiglieri comunali, anche giovani come quelli che siedono tra i 24 scranni del Consiglio comunale di Canicattì, ad approvare un atto che di per se è già esecutivo essendo una sentenza passata in giudicato? Perché la legge dice questo, o forse diceva questo.

Eloquente l’intervento del consigliere del gruppo Canicattì civica, Fabio Di Benedetto che ha illustrato i nuovi orientamenti della Corte dei conti per evitare che questi atti passassero dal Consiglio. Alla fine della discussione si è convenuto di parlarne in conferenza di capigruppo, alla presenza del dottor Licciardi che si è detto disponibile a partecipare ai lavori, rimandando la paternità della proposta al sindaco ed alla giunta. E’ da loro che deve partire un atto simile che poi sarà valutato dal Consiglio comunale.

Dopo questa discussione i consiglieri della maggioranza (che è minoranza) cioè quelli che sostengono il sindaco Di Ventura e la sua giunta si sono defilati facendo cadere il numero legale per cui la seduta è stata aggiornata al 16 maggio alle 20. Prima di procedere a questa discussione il presidente Alberto Tedesco ha comunicato il piazzamento del consigliere Salvatore Carusotto, eletto con Nuova Canicattì nelle fila del gruppo Uniti per Canicattì che adesso conta 4 componenti: il capogruppo Giangaspare Di Fazio ed i consiglieri Ignazio Giardina, Silvia Li Calzi e lo stesso Carusotto, tutti allineati e coperti ai “desiderata” del sindaco Di Ventura. Facendo la conta, senza considerare il presidente del Consiglio comunale, Alberto Tedesco che è super partes ma pende più verso l’opposizione, il sindaco Di Ventura conta sui voti di 6 consiglieri del Pd e 4 di Uniti per Canicattì. Per un totale di 10 consiglieri (o 11 a seconda di quello che fa il presidente Tedesco) su 24. Praticamente maggioranza ed opposizione sono quasi numericamente alla pari.

Ultima modifica: 8 maggio 2018