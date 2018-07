Comune di Canicattì e Guardie ambientali sottoscrivono un protocollo per la vigilanza nelle ville

CANICATTI’. È stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di Canicattì e l’Associazione Guardie Ambientali d’Italia sulla vigilanza volontaria nel settore ambientale. Scopo dell’accordo la difesa e la valorizzazione dell’ambiente sia urbano che extraurbano, attraverso la prevenzione e il contrasto di comportamenti lesivi e vandalici a danno del patrimonio naturalistico comunale.

Il Comune ha concesso all’Associazione, in comodato d’uso gratuito, per la durata della convenzione, un locale situato al 2° piano dell’immobile di contrada Carlino come sala logistica. L’Associazione vigilerà, a titolo gratuito, sulla Villa Comunale e il parco “Robinson” al fine di prevenire o segnalare l’abbandono incontrollato di rifiuti, i comportamenti lesivi del verde pubblico e delle strutture presenti nelle due strutture, fenomeni di vandalismo e microcriminalità, tutelare l’incolumità di cose e persone all’interno delle due strutture, assicurare l’apertura e la chiusura dei bagni pubblici situati all’interno della Villa Comunale se dichiarati agibili dell’Utc.

Il servizio sarà assicurato da almeno 2 unità per ogni singola struttura: dalle 18 alle 21 nel periodo estivo e dalle 16 alle 20 nel periodo invernale. Il protocollo d’intesa avrà durata triennale a decorrere dalla data della firma, 17.07.2018.

“Abbiamo accolto con interesse la proposta avanzataci dall’Associazione Guardie Ambientali del Mediterraneo – commenta il Sindaco Ettore Di Ventura – riconoscendo un alto valore di civiltà all’operato che i volontari da tempo assicurano nel territorio. Grazie alla loro vigilanza i cittadini potranno vivere gli spazi pubblici individuati con maggiore serenità”.

Ultima modifica: 23 luglio 2018