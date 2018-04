Il commissario Brandara si congratula con i carabinieri per l’arresto di due latitanti licatesi

LICATA. Elogio del Commissario Straordinario del Comune, Maria Grazia Brandara, agli uomini della locale Compagnia dei Carabinieri, per avere portato a termine la brillante operazione che ha condotto all’arresto dei due fratelli licatesi, condannati a sei anni di carcere per estorsione ai danni di un imprenditore di Naro.

I due giovani, si erano resi latitanti, trasferendosi in Germania, con la speranza di far perdere le loro tracce.

“Desidero complimentarmi pubblicamente con i Carabinieri di Licata per la brillante operazione portata a termine, che ancora una volta hanno dimostrato di possedere professionalità e capacità operativa, per avere assicurato alla giustizia, due soggetti che, dopo essere stati condannati si erano resi latitanti. Ai Militari dell’Arma, il il mio appoggio e lusinghiero giudizio per l’operato svolto, ed il grazie di tutta la società civile che, sono certo, non farà mai mancare il proprio appoggio. Grazie –conclude il Commissario – per la costante presenza sul territorio, volta a dare sicurezza e fiducia a tutti quanti vivono con onestà e rispetto della propria e dell’altrui dignità”.

Ultima modifica: 13 aprile 2018