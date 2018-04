CANICATTI’. Valerio Saitta va in pensione e lascia la dirigenza del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì. Questa mattina in Questura si è svolta la cerimonia di commiato con il ringraziamento del questore Maurizio Auriemma al dirigente che lascia l’amministrazione della polizia di Stato per raggiunti limiti di età.

Ultima modifica: 27 aprile 2018