Comincia il lavoro di Giovanni Falsone: allenamento alla Pinetina

Ci sarà da ricostruire una rosa all’altezza della situazione per poi puntare al salto di categoria. Stiamo lavorando in tutte le ore del giorno e, molto presto conoscerete i nuovi volti della rosa biancazzurra. L’ha dichiarato Giovanni Fasone al GDS, in edicola oggi. Il nuovo allenatore dell’Akragas ha annunciato anche che martedì 11 settembre, sui campi dei fratelli Bellavia, comincia la preparazione. “Molti dei diretti interessati (calciatori) , nelle scorse settimane, si sono regolarmente allenati, – dice – per cui ritengo di presentare ai nastri di partenza (domenica prossima ndr) contro l’Oratorio S. Ciro e Giorgio, una formazione pronta a dare battaglia. Mi rivolgo ai nostri tifosi e li invito a starci vicini, abbiamo bisogno del loro entusiasmo e dell’immancabile calore”. Falsone ha detto inoltre che il suo braccio destro sarà Ciccio Nobile ed ha chiesto fattiva collaborazione ad Ernesto Russello e Giovanni Sorce.

Ultima modifica: 10 settembre 2018