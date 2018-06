Combatti come una donna: sabato 16 e domenica 17 giugno a Joppolo Giancaxio

Tutto pronto per la due giorni organizzata dall’Associazione “Cento Passi – Pippo Fava” in collaborazione con la Presidenza Provinciale dell’AICS di Agrigento, evento interamente dedicato alle Donne.

Attraverso l’arte, l’informazione, la storia, la natura e la cultura in generale si cercherà di coinvolgere e sensibilizzare le famiglie sui temi della violenza e del cancro al seno per creare, una maggiore consapevolezza rispetto alle molteplici forme in cui si può manifestare la violenza. Nel complesso l’Associazione intende valorizzare la Donna, sostenere i suoi diritti e garantire le sue libere scelte.

L’evento avrà luogo a Joppolo Giancaxio presso il Parco Avventura “Il Boschetto” nelle giornate del 16 e 17 Giugno.

Saranno presenti all’evento diverse autorità tra cui il Cardinale, il Prefetto, il Questore e i Comandanti delle diverse forze dell’ordine di Agrigento. Inoltre, saranno presenti diverse Associazioni tra cui la Lilt, Donna con te, Onvgi, Telefono aiuto, Solide Ali.

L’evento coinvolgerà diversi ambiti sociali, dalle istituzioni fino ad arrivare nella case di ognuno di noi.

Nella giornata del 16 vi sarà la realizzazione di murales e diversi laboratori che coinvolgeranno grandi e piccoli, in serata vi sarà un color party che darà inizio ad una serata Reggae con musica dal vivo.

Durante la due giorni, si prevede la partecipazione di circa 700 persone.

Nella giornata del 17 si continuerà con la realizzazione dei murales, nel pomeriggio vi sarà un esposizione d’arte.

Alle 18:30 avrà inizio un Convegno presentato da Angelo Palermo nel quale interverranno le Associazioni sopra citate che porteranno le proprie testimonianze e daranno informazione, vi saranno delle esibizioni canore, la presentazione del libro “Solo una vita” di Mariuccia La Manna e vi sarà inoltre l’Associazione “Pol. Akjama” con il Maestro Gerlando Moscato che farà una dimostrazione delle tecniche di difesa personale contro la violenza sulle donne.

