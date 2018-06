“Combatti come una donna” evento interamente dedicato alle Donne

Un week end tutto al Femminile e colorato di Rosa si è svolto al Parco Avventure il Boschetto, organizzato dall’associazione Cento passi – Pippo Fava, in collaborazione con la Presidenza Provinciale dell’AICS di Agrigento.

La Donna nelle sue innumerevoli e meravigliose sfaccettature è stata al centro dell’evento “Combatti come una Donna”, che ha visto il Sabato i bambini impegnati in diversi laboratori e giochi, emozionante il momento della piantumazione dell’azalea come simbolo della femminilità che ha coinvolto insieme ai bambini di Joppolo il Sindaco Angelo Giuseppe Portella e la Quota rosa.

Il momento più importante è stato il convegno che si è svolto la Domenica pomeriggio, al quale hanno preso parte molti relatori e relatrici che del mondo femminile e della sua tutela, oggi più che mai, ne hanno fatto una ragione di vita, tra le quali l’Ispettore della Polizia di Stato Maria Volpe, il Presidente di Donna con Te, Angelo Palermo, la Presidente del Telefono Aiuto di Agrigento, Antonella Gallo Carrabba, Il Presidente Provinciale dell’AICS di Agrigento, Giuseppe Petix e la Segretaria Provinciale dell’Aics di Agrigento, Noemi Sciascia, e ancora i responsabili della LILT, la Dottoressa Carmela Di Caro e il Dottore Pasquale Borsellino, la dimostrazione delle tecniche di difesa personale contro la violenza sulle donne, con il Maestro Gerlando Moscato della Pol. Akjama.

Il Presidente Petix dichiara: “Due giorni intensi che si sono conclusi con un momento dall’alto valore educativo. Onorato della grande partecipazione di importanti relatori e grato a tutti i gli organizzatori che si sono impegnati in questo mese per la riuscita dell’evento. Un ringraziamento particolare alle attività commerciali che hanno creduto nell’alto valore sociale dell’iniziativa.”

Il Presidente Daniele Specchi dell’Associazione Cento Passi – Pippo Fava dichiara : “Ringrazio tutti i partecipanti, in particolare le associazioni e le forze dell’ordine presenti. Attraverso l’arte e l’informazione siamo riusciti a coinvolgere grandi e piccoli sui temi della violenza contro le donne e sulla prevenzione. Importante la collaborazione tra i membri della mia associazione, la cooperativa “il Boschetto” e la Presidenza Provinciale dell’AICS per l’organizzazione dell’evento.”

L’organizzazione ringrazia tutti gli sponsor per aver sostenuto l’evento con il loro contributo.

Ultima modifica: 20 giugno 2018