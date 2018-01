San Leone presa di mira dai ladri. Ancora un furto si registra nel lido di Agrigento. Ignoti, approfittando dell’assenza momentanea di una donna di 80 anni, proprietaria dell’appartamento, sito in via Naiadi, si sono intrufolati nella dimora posta al piano erra, attraverso una una finestra e hanno portato via tutto l’oro e gli oggetti di valore che . Si tratta dell’ennesimo colpo nelle case degli agrigentini.

Ultima modifica: 16 gennaio 2018