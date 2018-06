Colonne, fregi e atmosfere: la via Atenea trasformata in museo a cielo aperto

AGRIGENTO. Oggi pomeriggio la via Atenea si è riempita di colori, musica ed attrazioni varie. E’ andata in scena “Colonne, fregi e atmosfere della via maestra”.

E’ stato possibile ammirare i pittori che hanno dipinto le loro opere lungo la via maestra che si è trasformata in un museo a cielo aperto!

E poi ancora gruppi folk , sfilate di auto d’epoca e degustazioni di prodotti tipici! Un modo nuovo per passare la domenica alla riscoperta della via Atenea.

L’evento è stato organizzato dal Centro studi Erato, Emisport, Tommaso Messina, associazione Koiné, Asso Turismo, A Sud galleria d’arte contemporanea, Amici di via Atenea, Associazione Culturart, Q art & craft boutique, Caf Lab, Enotria.

LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO LILLO FIRETTO

Ventuno pittori hanno letteralmente riempito di colore, questa sera, con le loro tele e i cavalletti,il “salotto buono” della città dipingendo en plein air, scorci della vecchia città. Promossa dai commercianti, in collaborazione con varie associazioni, via Atenea si è animata non solo per la presenza degli artisti ma anche per le numerose fiammanti auto storiche; le più ammirate dalla gente a passeggio tra negozi, punti degustazione lungo la via, animazioni per bambini e la musica del gruppo folk di Nenè Sciortino. Una serata diversa, all’insegna dell’arte e della musica, per promuovere il nostro centro storico che verrà replicata sabato prossimo sempre in via Atenea, con “La notte bianca” in attesa della prima domenica di San Calogero.

