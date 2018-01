Coach Ciani pronto per il suo primo raduno azzurro, ma prima c’è Latina

Non ancora smaltite le scorie dell’umiliante sconfitta di domenica scorsa (Eurobasket Roma passeggia 78-40 . FOTO), per coach Franco Ciani si avvicina il momento del debutto in azzurro. Il primo allenatore della Fortitudo Agrigento sarà impegnato nel raduno della nazionale maschile Under 20 , che vede nella lunga lista dei convocati anche il biancoazzurro Isacco Lovisotto (FOTO). Franco Ciani, come si ricorderà, è entrato nel giro della nazionale con il ruolo di assistente di coach Eugenio Dalmasson. L’allenatore della Fortitudo Moncada Agrigento, sarà a Roma, per il raduno che è in programma il 15 ed il 16 gennaio 2018. Niente male per l’allenatore della Moncada che sarà già nel Lazio alla vigilia di queste due date. La sua Fortitudo infatti, il 14 gennaio, con palla a due alle 18, sarà impegnata al PalaBianchini di Latina, per la sfida valida per la sedicesima giornata di campionato, ovvero la prima del girone di ritorno. Sul parquet si troverà di fronte la Benacquista Assicurazioni Latina.

Con quella in terra Laziale, comincia per la Fortitudo, un trittico di sfide importanti che senza dubbio, costituiscono un banco di prova interessante, anche alla luce delle recenti schiaccianti sconfitte. Nella diciassettesima giornata la Moncada sarà ancora in casa, al PalaEmpedocle è di scena la Soundreef Siena, uno degli avversari più temibili della Serie A2 Old Wild West. Il mese di gennaio sarà per Agrigento anche quello della sua prima apparizione stagionale in una diretta tv. E’ cambiato infatti l’orario di Remer Blu Basket Treviglio – Fortitudo Moncada Agrigento. La partita si giocherà il 28 gennaio a mezzogiorno e sarà visibile su Sportitalia. I tifosi biancoazzurri potranno seguire il match del Palafacchetti in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. Intanto al Fortitudo Moncada Agrigento ha ripreso la preparazione per la sfida di domenica prossima. Al PalaEmpedocle si è rivisto Marco Evangelisti, che gradualmente sta provando a reinserirsi in gruppo dopo i fastidi fisici degli ultimi 10 giorni.

Tornando alla nazionale under 20, è stato diramato l’elenco completo di tutti i convocati. Oltre a Lovisotto, (classe 98, alto 205 cm) , prenderanno parte al raduno anche : Simone Simone (’99, 211, A/C, De’ Longhi Treviso)

Federico Bonacini (’99, 190, P/G, Grissin Bon Reggio Emilia),

Lorenzo De Zardo Lorenzo (’99, 200, G, De’ Longhi Treviso),

Michele Ebeling (’99, 205, A, Pasta Cellino Cagliari),

Dario Masciarelli (’98, 192, A, Amatori Pall. Pescara Ssd A R.L),

Federico Massone (’98, 186, G, Termoforgia Jesi),

Andrea Mezzanotte (’98, 205, A, Remer Treviglio),

Federico Miaschi (’00, 195, G, Reyer Venezia Mestre),

Mattia Palumbo (’00, 198, P/G, Remer Treviglio),

Alessandro Pajola (’99, 192, PM, Segafredo Bologna),

Lorenzo Penna (’98, 181, PM, Segafredo Bologna),

Michele Serpilli (’99, 198, G, Us Victoria Libertas Pall.Pesaro),

Alessandro Simioni (’98, 203, C, Reyer Venezia Mestre),

Lorenzo Turini (’98, 193, A, La Buca del Gatto Cecina) e

Riccardo Visconti (’98, 197, G, Reyer Venezia Mestre).

A disposizione: Michele Antelli, Michele (’98, 183, PM, Reyer Venezia Mestre),

Cesare Barbon (’98, 192, G, The Flexx Pistoia),

Andrea Donda (’99, 210, A/C, Betaland Capo d’Orlando),

Matteo Lagana’ (’00, 192, P/G, Betaland Capo d’Orlando),

Isacco Lovisotto (di proprietà delle Dolomiti Energia Trento, ma in prestito ad Agrigento) e

Fabio Valentini (’99, 185, P, Novipiu’ Casale Monferrato). Assistente di Euegenio Dalmasson oltre a Ciani, anche Alessandro Abbio. Il preparatore fisico è Dario De Conti, il medico Roberto Ciardo, fisioterapista Iacopo Mancini e Team Manager: Barbara Zelinotti. Il programma prevede: lunedì 15 gennaio ore 13:00 Raduno a Roma (Kolping Hotel Casa Domitilla, Via delle Sette Chiese 280 00147 Roma) ore 18:00 – 20:00 Allenamento presso Palavenali (Via dell’Arcadia – Roma). Il martedì 16 ore 10:00 – 12:00 e dalle 15:00 – 17:00 Allenamento sempre al Palavenali.

