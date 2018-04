Il CittÃ  dei Templi dona libri per il Carcere Petrusa

Bella iniziativa del Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento. Anche quest’anno infatti, il Centro ha deciso di donare delle “bibliotechine” di n 233 volumi : fiabe, narrativa e racconti, al carcere Petrusa di Agrigento.

“L’iniziativa – ha spiegato il direttore del Centro Commerciale Città dei Templi Elisa La Rocca – si pone in un’ ottica di sensibilizzazione socio educativo a favore dei figli dei detenuti del carcere, tutto ciò ha lo scopo di rendere meno traumatici i momenti in cui i bambini vanno a trovare i propri genitori in carcere. E’ un piccolo gesto nella speranza di rendere l’ambiente più accogliente“.

NELLA FOTO UN MOMENTO DELLA DONAZIONE

Ultima modifica: 6 aprile 2018