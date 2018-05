Città all’abbandono. E’ questo lo stato di Agrigento, in passato definita la più bella città dei mortali 

AGRIGENTO. “Ho letto autodefinizioni, autocompiacimenti, ho visto un assessore con la ramazza in mano solo per essere immortalato e tentativi di distogliere l’attenzione da cumuli di rifiuti e da strade invase dalle erbacce – scrive nella nota il consigliere indipendente Nuccia Palermo – e mi dispiace ancora una volta dover ricordare al Primo Cittadino, Lillo Firetto, che gli assessori della sua giunta hanno perso di vista l’obiettivo principe del proprio incarico. Ovvero, fruttare tanto quanto la grossa ed importante indennità che percepiscono ancor di più se quest’ultima pesa sulle tasche dei cittadini circa 3.600 euro per ogni assessore”.

“Ho inviato questa mattina, a mezzo pec, una segnalazione ufficiale corredata da immagini che ritraggono lo stato dell’arte in cui versano i marciapiedi della popolosa frazione di Fontanelle – scrive ancora Palermo – con l’obiettivo di palesare la conoscenza dello stato dei luoghi ricordando che l’omesso ripristino delle condizioni di fruibilità in sicurezza dei marciapiedi costeggianti la carreggiata comporta responsabilità ridetta in capo alle figure preposte al ripristino qualora il cittadino subisse danni a causa della non percorribilità”.

“Invito l’Assessore Hamel ad autocelebrarsi di meno, soprattutto per non offendere i cittadini che in questo momento vivono una situazione di disagio dovuta ad una città soffocata da rifiuti e da erbacce pur pagando somme elevatissime per la tassa sui rifiuti – commenta Nuccia Palermo – ma soprattutto a provvedere all’immediato ripristino delle condizioni di percorribilità e di sicurezza dei marciapiedi non solo del quartiere di Fontanelle, oggetto della segnalazione, ma di tutta la città.”

Ultima modifica: 8 maggio 2018