Cisl e Adiconsum sollecitano interventi di manutenzione delle strade dell’area montana dell’agrigentino

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa a firma del Segretario Cisl Agrigento, Maurizio Saia, e Giuseppe Bosciglio Responsabile Adiconsum

“Cisl e Adiconsum scrivono al Prefetto di Agrigento ed ai sindaci per segnalare lo stato di degrado in cui versano le strade della zona montana di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Con l’approssimarsi della stagione invernale queste strade necessitano di interventi di manutenzione e di rifacimento del manto stradale, sui cui insistono numerose buche, avvallamenti e frane che rappresentano un pericolo per gli automobilisti costretti, in mancanza di servizi di trasporto pubblico efficienti,a percorrerle giornalmente, per recarsi al lavoro o raggiungere le strutture sanitarie. Le precarie condizioni delle strade interne, penalizza lo sviluppo delle numerose aziende agricole, molte delle quali nate da iniziative imprenditoriali di giovani che hanno deciso dopo gli studi di investire sulle loro conoscenze per rilanciare l’economia. Di seguito l’elenco delle strade che hanno bisogno di interventi urgenti: SP 31 Cattolica Eraclea – Cianciana Sp 32 Ribera- Cianciana Sp 34 Bivio Tamburello –Bivona Sp 29 Montallego-Cattolica Eraclea Sp 24 San Giovanni Gemini – Santo Stefano Quisquina Sp 24-A Stazione Cammarata _ Cammarata Sp 19-B San Biagio Platani – Alessandria della Rocca Sp 26-B San Giovanni Gemini – Bivio Tumarrano Spc 19-A Santa Elisabetta – Sant’ Angelo Muxaro – San Biagio Platani Spr 26 Santo Stefano Quisquina – confine con la prov di Palermo ( Castronovo di Sicilia) Sp 20-B Casteltermini –San Biagio Platani”.