Cinque minuti di black out elettrico provocano panico per migliaia di persone a San Leone

AGRIGENTO. Un intero quartiere al “buio”. Un black out durato circa 5 minuti che ha mandato nel panico migliaia di persone, tra residenti, villeggianti e commercianti di San Leone.

Diverse le segnalazioni giunte al centralino dei vigili urbani. E le chiamate al numero verde dell’Enel per capire le cause del guasto che ha provocato il buio in tutta la zona balneare agrigentina.

Per fortuna il guasto, pare ad una cabina elettrica che ha determinato il black out, è stato immediatamente ripristinato dai tecnici dell’Enel e la situazione è tornata alla normalità.

Ultima modifica: 12 agosto 2018