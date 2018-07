Acqua: Cinque comuni a secco il prossimo 2 agosto

Girgenti Acque S.p.A comunica che, con una nota del 30/07/2018 Siciliacque S.p.A., Società di Sovrambito, ha informato che, a partire dalle 7 del 2 agosto 2018 interromperà l’esercizio della bretella del “Passo Funnuto”, al punto di consegna ubicato nel partitore del Comune di Aragona, per eseguire alcuni interventi di manutenzione.

Pertanto la fornitura idrica nei comuni alimentati dal partitore, nello specifico:

• Agrigento (San Michele, Fontanelle) ;

• Aragona ;

• Comitini ;

• Porto Empedocle (Area Portuale);

• Favara;

• Utenze voltano.

sarà ridotta rispetto agli attuali valori.

Le turnazioni idriche in programma per i giorni 2 e 3 agosto in questi Comuni potranno subire limitazione e/o slittamenti.

Si significa che, ripristinata la regolare fornitura idrica, la distribuzione tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

Ultima modifica: 30 luglio 2018