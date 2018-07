Cinque cani uccisi a Raffadali. Il sindaco: “Faremo una ricognizione”

RAFFADALI. Ancora randagi uccisi a Raffadali. Altre carcasse di cani sono state ritrovate nelle campagne della cittadina in provincia di Agrigento. Una vera e propri strage iniziata lo scorso anno. Secondo quanto riporta il GdS oggi, cinque i cuccioli che sono stati rinvenuti senza vita. A denunciare questa nuova strage di animali è l’associazione «Itaca di Argo», che chiede da tempo più controlli sul territorio e una maggiore attenzione sul fenomeno del randagismo. Il timore manifestato dall’associazione è «che ci sia l’intenzione di sterminare i cani del territorio da parte di ignoti».

Uccisioni che si verificano ormai con una cruda frequenza dallo scorso anno. Adesso il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, ha annunciato la costruzione di una area di ambientamento per i cuccioli nel tentativo di risolvere il problema. «Insieme agli animalisti locali faremo una ricognizione per trovare tutti i cani del territorio – ha spiegato Cuffaro – , sia quelli con il microchip che quelli senza, li faremo sterilizzare e li porteremo in questa area di ambientamento in costruzione nelle vicinanze del Villaggio della Gioventù. I lavori, già avviati da tempo, verranno completati la prossima settimana. Sarà molto importante aprire questa struttura che servirà a tutelare i randagi che vivono nel nostro territorio. Tutto questo avviene in collaborazione con gli animalisti che si prenderanno cura dei cuccioli».

Ultima modifica: 18 luglio 2018