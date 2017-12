Cinema. Tutti i film da vedere da Natale a Santo Stefano

Il Natale è arrivato e come ogni anno si ripresenta l’occasione di stare uniti insieme ai familiari e agli amici. Tuttavia arrivata la sera, non manca la voglia di farsi una bella passeggiata, magari per smaltire il pranzo di Natale, e perché no di concludere la serata guardando un film al cinema. E allora ecco una breve lista dei film da potere vedere in sala:

Star Wars. Gli ultimi Jedi è l’ottavo episodio della celebre saga ed è diretto da Rian Johnson che, quando quarant’anni fa usciva il primo episodio di Star Wars, aveva solo quattro anni.

Resistenza contro lato oscuro, queste sono le vere protagoniste del film e a fare la differenza è la forza. “Niente sarà come tu pensi”- dice il vecchio Jedi Luke Skywalker (Mark Hamill), preannunciando una trama ricca di colpi di scena di cui non si è saputo assolutamente nulla fino all’uscita del film avvenuta in Italia lo scorso 13 dicembre, e di cui neppure noi vogliamo anticipare nulla per non togliere ai fans della saga il piacere di scoprirla tutta da soli. L’unica cosa che si preannuncia è il cast stellare in cui troviamo: Daisy Ridley, Mark Hamill, John Boyega, Adam Driver.

Star Wars. Gli ultimi Jedi, che ha sbancato il botteghino negli ultimi due week- end, è al cinema Multisala Ciak di Agrigento. Orario degli spettacoli: 20.00-22.30

Ferdinand è un film di animazione di cui il protagonista è un toro diverso da tutti gli altri: ha un animo sensibile e vuole vivere in pace, le corride non gli interessano, ma agli altri fa paura. Questa difficoltà tra l’essere e l’apparire risale ad un classico raccontato nella narrativa per bambini, pubblicato addirittura negli anni Trenta. Walt Disney ne fece subito un cortometraggio di successo per cui vinse un Premio Oscar. Oggi ne fa un film un mago dell’animazione come Carlos Saldanha che ha diretto L’era glaciale, Robots e Rio. Il suo toro Ferdinando ha ottenuto non a caso due candidature ai Golden Globes. Azione, ironia, una carrellata di simpatici animali che assicurano tanto divertimento. Anche la colonna sonora è di successo e può vantare tante voci rinomate come quelle di Shakira, Rihanna ed Ed Sheeran.

Ferdinand è proiettato al Cinema Multisala Ciak di Agrigento. Orario spettacoli: 16.30-18.30

Comicità, gag e commedia sono gli ingredienti del cine- panettone dell’anno intitolato Natale da chef. Il protagonista è lo chef pasticcione Gualtiero Saporito, alias Massimo Boldi, che vuole vincere a tutti i costi l’appalto per preparare il pranzo ai potenti del G7. Assistenti improvvisati, sommelier astemi e inevitabili intossicazioni sono personaggi e fuori programma del film di Neri Parenti, parodia dei cuochi superstar. Nel cast troviamo Rocio Morales nei panni di una inesperta pasticcera che non sa fare le torte e che esce da una di queste come regalo durante gli addii al nubilato.

Natale da chef è al Cinema Multisala Ciak di agrigento. Orario spettacoli: 16.30-18.15-20.30-22.30

Julia Roberts torna con Wonder di cui il protagonista è un bambino nato con la faccia sfigurata ed è quasi come un piccolo elfant man, capace di rompere con la sua famiglia e la sua grinta tutte le barriere del pregiudizio e farsi accettare proprio come una meraviglia- wonder, per l’appunto. Wonder tratto dal romanzo di Rachel Palacio è diretto da Steven Chomsky ed è un film toccante ed ottimista, una sfida alle oscurità della vita, interpretato magistarlmente da Owen Wilson e Julia Roberts nei panni dei genitori del bambino. Per l’attrice americana, candidata al Premio Oscar, Wonder è l’unico film del 2017. “È grazie ai miei figli- dice la Roberts ai microfoni del giornalista Rai Stefano Tura- se ho accettato la parte perché gli è piaciuta subito la storia e mi hanno incoraggiato. Più volte mi hanno spinto a lavorare piuttosto che restare a casa con loro”.

Il protagonista è Jacob Trambley, una piccola star canadese di soli 11 anni con già 8 film al suo attivo. “È bastato vedermi allo specchio con tutto quel trucco- afferma Trambley- per calarmi nella parte del protagonista”. Wonder è una pellicola dalle buone emozioni che ci ricorda i valori importanti della vita che non bisogna trascurare, del resto, come ha affermato Julia Roberts “Non possiamo essere sempre perfetti. Bisogna saper allenare lo spirito e la gentilezza”.

Wonder è proiettato al Cinema Concordia. Orario spettacoli: 18.30 – 20:30 – 22:30

Ultima modifica: 25 dicembre 2017