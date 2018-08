Cinema all’ aperto venerdì 17 a Villaseta

Con il Patrocinio del Comune di Agrigento, l’organizzazione

dell’Associazione Culturale John Belushi/ARCI e la collaborazione del CPIA

di Agrigento, prosegue la rassegna cinematografica estiva 2018.

Dopo la prima proiezione nel quartiere di Fontanelle, Villaseta sarà al

centro delle attività culturali agrigentine con la proiezione del film

“ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO” di Matteo Oleotto.

La pellicola, presentata con successo alla 70esima Mostra Cinematografica di

Venezia, è una “alcolica” e fresca commedia che abbandona gli stereotipi

adottati dal genere in Italia proponendo alcuni personaggi divertenti e

amari al contempo.

Un racconto calato in un ambiente insolito dove culture diverse, quella

friulana e quella slovena, si confrontano in una storia semplice raccontata

con gusto e leggerezza.

Questa rassegna cinematografica “diffusa” ha il merito di rendere

itinerante, nelle periferie e nel centro storico della Città, la cultura

cinematografica di Autore.

Appuntamento, dunque, presso la ex-Scuola Quasimodo di Villaseta (Via

dell’Autonomia n°1), venerdì 17 agosto alle ore 20:30.

Ingresso libero

Ultima modifica: 17 agosto 2018