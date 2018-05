Cimitero di via Nazionale nel degrado: la denuncia del consigliere Alaimo

CANICATTI’. Uno sfogo quello del consigliere comunale di Canicattì, Giuseppe Alaimo, che dopo avere visitato il cimitero di via Nazionale ha diffuso una nota allegando delle foto.

“Non è possibile – dice Alaimo, tenere un luogo così importante per tutti noi, in queste condizioni”. Ed aggiunge: capisco che noi vivi possiamo vivere in un paese le cui condizioni non ve le sto a raccontare, ma mancare di rispetto ai nostri cari, è troppo. Credo fermamente che l’inefficienza di questa amministrazione abbia oramai toccato punte di eccellenza, volendo ironizzare su una situazione che se non fosse tragica risulterebbe anche comica. La totale mancanza di presidio del territorio e l’assenza di qualsivoglia programmazione fanno di questa amministrazione un esempio di improvvisazione e di inefficienza mai visto prima”.

