I ciclisti alla Valle dei Templi: Agrigento apre la quinta tappa del Giro d’Italia. FOTO E VIDEO

Agrigento ha dato il via, in piazza Vittorio Emanuele dove stato allestito il podio-palco, alla quinta tappa del 101esimo giro d’Italia Agrigento – Santa Ninfa. I ciclisti, dall’area di fronte al comando provinciale dei carabinieri, hanno iniziato a pedalare alle 13,20. Ad alzare la bandierina per dare il via alla manifestazione è stato il sindaco.

La tappa: 153 km nei magnifici e incantati scenari della Sicilia. Come ieri, non ci sarà un metro di pianura. Una tappa mossa, con continui ‘mangia e bevi’ che si faranno sentire nelle gambe dei corridori. 3 GPM di quarta categoria da affrontare, una frazione molto simile ad una classica delle Ardenne, con lo strappo conclusivo di 2 km che potrebbe far male, con punte del 12%. I favoriti, dunque, saranno gli stessi di ieri, su tutti il belga Tim Wellens, ma occhio anche al nostro Enrico Battaglin. Dohan Dennis proverà a mantenere ancora la maglia rosa, mentre Tom Dumoulin sa che potrà guadagnare ulteriore terreno su Fabio Aru e Chris Fromme, entrambi poco adatti ad arrivi così esplosivi e chiamati a difendersi in vista dell’attesa tappa di domani sull’Etna. L’Italia guarderà con curiosità a Domenico Pozzovivo e Davide Formolo, sin qui apparsi in grande condizione di forma e possibili (gradite) sorprese in ottica classifica generale. Attenzione poi al britannico Simon Yates, forse l’uomo più in forma.

