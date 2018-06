Cianchetti (M5S): “Auguri al neo sindaco Galanti. Lavori per la collettività”

LICATA. Dopo il risultato elettorale, la candidata del Movimento Cinque stelle, Annalisa Cianchetti, com’è nel suo stile ha augurato buon lavoro al neo sindaco Pino Galanti, accettando il risultato delle urne e tracciando un bilancio della campagna elettorale.

Dopo queste settimane di vissuta campagna elettorale, durante le quali ci avete donato il vostro ascolto e il vostro tempo, vi chiedo ancora un po’ di questo prezioso tempo per poter dire, a nome di tutto il MoVimento, grazie a tutti voi, a tutte le 3053 persone che, votandoci, hanno riposto fiducia in noi.

Non sono riuscita ad essere eletta Sindaca di Licata.

Ciononostante i numeri non solo hanno confermato che la proposta politica del M5S ha ricevuto molti consensi, ma hanno anche provato il fatto che i cittadini hanno compreso i valori fondanti il MoVimento e che proprio il MoVimento costituisca- oggi- una concreta realtà anche a Licata.

Nell’esprimervi e condividere tutta la nostra gratitudine ad ognuno di voi- perché qualsivoglia successo merita di essere condiviso- ribadisco ciò che da tempo vi dico: non sono mai stata politica di professione e non ho mai avuto le intenzioni di esserlo.

La vita mi ha messa a dura prova sempre e sono abituata a cose difficili.

Per questo non ci fermeremo e, insieme agli attivisti e a quanti credono nel MoVimento, portereremo avanti questo progetto.

Continueremo a percorrere questa strada, la strada della trasparenza, della onestà, della partecipazione attiva, perché i voti che abbiamo ricevuto sono di tutti noi, appartengono a coloro che sono convinti che la rinascita di Licata debba partire da chi vi abita e da chi la ama, da chi ne conosce pregi e difetti, da chi vuole che le decisioni che la riguardano siano adeguate alla nostra terra e non il contrario.

Ritengo che la Responsabilità del nostro avvenire e di quello dei nostri figli sia nelle nostre mani e vorremmo discutere e programmare, con chiunque si senta ancora partecipe di questo progetto e con chi volesse farne parte da oggi, un percorso da seguire da adesso in poi.

Per questo, guardando al futuro con la consapevolezza che ciò che abbiamo fatto è davvero straordinario, vi ringrazio nuovamente di cuore- a nome di tutto il MoVimento- per averci sostenuti dal primo all’ultimo giorno di campagna.

Abbiamo sentito intorno a noi un entusiasmo e una voglia di fare e reagire che mai avevamo intravisto prima e questo ci ha fatto capire che, andata come è andata, è comunque il momento giusto per iniziare.

Con tre dei nostri candidati, che sono stati eletti al consiglio comunale, cercheremo di gettare le basi del MoVimento 5 Stelle, un MoVimento che parte dal basso e che vuole portare all’interno delle istituzioni un nuovo modo di fare politica , dove le richieste e le esigenze di Licata coincidono: cittadini che Insieme avanzano proposte, attuano delle scelte e giungono a delle decisioni per il bene delle città.

Giovani e meno giovani, lavoratori, commercianti e amministratori hanno espresso con energia e consapevolezza la loro adesione al MoVimento ed è per questo che non vogliamo fermarci e non ci fermeremo.

Credo che vi sia ancora la possibilità di farci valere e di alzare veramente la testa.

Al neoeletto Sindaco, Giuseppe Galanti, auguro un buon lavoro, con l’auspicio che possa sempre operare per il bene della città- e non del singolo.

Ultima modifica: 12 giugno 2018