Chiude il centro di recupero delle tartarughe Caretta caretta. Hds contro Martello

LAMPEDUSA. Il Centro Recupero Tartarughe Marine di Linosa, fondato nel 1995 dall’associazione Hydrosphera (HDS), è chiuso e la spiaggia non è monitorata, se non da volontari reclutati al momento.

La spiaggia dei Conigli a Lampedusa e la spiaggia Pozzolana di Ponente a Linosa sono tra i più importanti siti di nidificazione di Caretta caretta in Italia ed in entrambe le isole da oltre 20 anni, esistono due Centri che le curano.

HDS, i cui membri hanno titoli ed esperienza ultraventennale, appoggiata dalla comunità locale che ha in più occasioni comunicato al Sindaco l’importanza di questa associazione anche per l’economia dell’isola, si è proposta più volte al Sindaco per continuare le attività del Centro, peraltro senza oneri per l’amministrazione; purtroppo, inutilmente.

Ultima modifica: 4 luglio 2018