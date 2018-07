Chiude in bellezza ad Agrigento in sella alla sua bicicletta l’ultima tappa del tour “Brumotti per l’ Italia”

Vittorio Brumotti chiude in bellezza ad Agrigento il suo viaggio per l’ Italia in sella alla bicicletta

venerdì 6 luglio ultima tappa del tour “Brumotti per l’ Italia” che vedrà il campione e inviato di striscia la notizia

tagliare il traguardo al Giardino della Kolymbethra, bene del Fai nella Valle dei Templi

Si concluderà venerdì 6 luglio ad Agrigento “Brumotti per l’Italia”, il tour di 19 giorni e oltre 2.600 km

partito il 18 giugno da Livigno (SO) e patrocinato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, di cui Vittorio

Brumotti è ambasciatore, durante il quale l’inviato di Striscia la notizia è andato alla scoperta dell’Italia più

bella e di numerosi luoghi del FAI in sella alla sua bicicletta.

Brumotti affronterà l’ultima tappa del suo viaggio da Nord a Sud della Penisola, percorrendo circa 130 km

tra Palermo e Agrigento prima di raggiungere nel pomeriggio – dopo 113 ore sui pedali e 20mila metri di

dislivello totali – il traguardo finale: il Giardino della Kolymbethra, Bene del FAI nella Valle dei Templi.

L’accesso al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi avverrà dall’ingresso dell’ex Scuola

Rurale di San Nicola, dove ad attendere presso gli scavi del Teatro Ellenistico l’inviato del Tg satirico di

Antonio Ricci ci sarà il Presidente Regionale FAI Sicilia Giuseppe Taibi, che lo accompagnerà tra le bellezze

monumentali e paesaggistiche del Parco fino all’arrivo, previsto per le ore 17, al gioiello archeologico e

agricolo curato dal FAI. Qui ad accoglierlo e festeggiarlo ci saranno il Sindaco di Agrigento Calogero

Firetto, il Presidente e il Direttore del Parco della Valle dei Templi Bernardo Campo e Giuseppe Parello e

il Direttore del Giardino della Kolymbethra Giuseppe Lo Pilato, oltre a visitatori, cittadini e volontari del FAI.

Una grande impresa che ha visto Vittorio Brumotti mostrare, lungo i chilometri finora percorsi, l’incanto di

tanti paesaggi e borghi italiani, raccontare il fascino dei luoghi del FAI, in molti dei quali ha anche

pernottato in tenda, e commuoversi visitando alcune zone colpite dagli ultimi terremoti e ospedali per

bambini e che gli ha permesso di toccare con mano l’ospitalità, la solidarietà e l’affetto delle tante persone

incontrate durante il percorso.

Per seguire in diretta l’ultima parte del viaggio dell’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci è possibile

collegarsi ai suoi account ufficiali Instagram (@brumottistar) e Facebook (Abbombazza 100% Brumotti), sui

quali vengono caricati foto e video dei momenti più salienti delle tappe. L’hashtag ufficiale

è #brumottixitalia. È inoltre possibile rivedere foto e video, oltre a visionare dati e informazioni, di ogni

tappa sul sito www.brumottixitalia.it.

Il percorso, ideato da Vittorio Brumotti, campione del mondo di bike trial nel 2006 e detentore di 10 Guinness

World Records™, resterà percorribile da tutti i ciclisti. Alla fine del tour la bicicletta di Brumotti sarà messa

all’asta e il ricavato devoluto all’associazione Famiglie SMA.

Il progetto “Brumotti per l’Italia” è realizzato in collaborazione con Vodafone, Intesa Sanpaolo e APT

Livigno.

Ultima modifica: 5 luglio 2018