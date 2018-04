Chiede acqua al bar ma dentro c’è detersivo per lavastoviglie, grave un agrigentino

Chiede un bicchiere d’acqua in un bar del centro di Agrigento ma al suo interno vi è detersivo per lavastoviglie. Un anziano, C.C. 73 anni, è in condizioni critiche. Appena ingerito il liquido, ha accusato fin da subito il malore ed il forte dolore allo stomaco. Dapprima era stato condotto all’Ospedale San Giovanni di Dio ma le sue condizioni erano apparse subito gravi tanto da richiedere il trasporto d’urgenza al Civico di Palermo. Gli stessi proprietari del locale gli hanno prestato subito soccorso vedendolo sofferente. Le prossime ore sono decisive per capire quali danni abbia causato il detersivo all’esofago e scongiurare un possibile intervento chirurgico.

Sui social la figlia esprime tutta la sua amarezza:

“La mia famiglia sta vivendo da ieri mattina, un incubo senza alcun senso. Mio padre e’ entrato in un bar centralissimo della citta’ (Agrigento), ha ordinato un caffe’ e l’acqua che gli e’ stata data con il caffe’ conteneva un detergente liquido per lavastoviglie. E’ stato trasferito d’urgenza a Palermo e la situazione e’ molto grave… Bisogna concentrarsi quando si lavora e non pensare ad altro. Specialmente quando offri un servizio alle persone, devi metterci maggiore attenzione a quello che fai…”.

Ultima modifica: 24 aprile 2018