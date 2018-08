PORTO EMPEDOCLE. La Guardia Costiera di Porto Empedocle ha disposto una chiamata d’imbarco per domani mattina alle 8.30 Si cerca un marittimo con la qualifica di direttore di macchine, per completare l’equipaggio della Motonave “Diamante” di Trapani in arrivo nello scalo di Trapani.

I marittimi interessati possono rivolgersi per ulteriori informazioni, prima della chiamata d’imbarco, alla Capitaneria di Porto Empedocle e di Trapani.

Ultima modifica: 8 agosto 2018