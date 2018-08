“Chi l’ha visto” si occupa della scomparsa di Gessica Lattuca

FAVARA. E’ giallo attorno alla scomparsa delle 27enne di Favara, Gessica Lattuca di cui non si hanno notizie ormai da 10 giorni. Più passano le ore e più cresce l’apprensione per le sorti della giovane, madre di 4 figli, di cui tre avuti con il compagno Filippo Russotto.

Si tratta dello zio di Gerlando Russotto, arrestato dopo le rivelazioni del neo pentito favarese Mario Rizzo.

L’ex compagno scrive sui social: “Una persona non può così scomparire da un momento all’altro. Se qualcuno sa dov’è, mi contatti. Non succederà niente”. Quello che sembrava quindi un semplice e banale allontanamento volontario potrebbe nascondere, in realtà, dell’altro. L’ipotesi che la sparizione possa rientrare in queste dinamiche della malavita siciliana ancora non è assodata, quello che è certo è che una mamma di quattro bambini giovanissima manca all’appello da troppi giorni e bisogna assolutamente trovarla, con ogni mezzo.

A cercare Gessica non sono solo i familiari. L’attività di ricerca dei Carabinieri della Tenenza di Favara e del Comando Provinciale di Agrigento prosegue incessantemente, coordinata dalla locale Prefettura, nell’ambito del Piano provinciale di ricerche. Gessica Lattuca è scomparsa dallo scorso 12 agosto senza lasciare tracce. Dal giorno della sua scomparsa si susseguono appelli disperati da parte della famiglia per ritrovarla e riportarla a casa sana e salva. E’ alta un metro e 62, bionda e con occhi verdi. Al momento della scomparsa indossava una camicetta turchese e pantacollant di colore blu, l’ultimo avvistamento è stato fatto in via Umberto a Favara.

Tanti gli appelli sui social, dove la ricerca di Jessica Lattuca è cominciata prima del trascorrere delle 48 ore previste per lanciare l’allarme ufficiale. “Aiutateci a ritrovarla. Vi preghiamo di contattare suo fratello Enzo Lattuca o i carabinieri” – si legge sui social della famiglia Lattuca, letteralmente in angoscia per una sparizione davvero misteriosa. Gessica vive a Favara insieme ai figli, la madre e i fratelli. Dopo la scomparsa della giovane donna la sua famiglia ha lanciato un appello sui social network: “I tuoi bambini ti aspettano, torna a casa”, si legge in uno dei numerosi messaggi apparsi su Facebook.

La donna non ha in alcun modo dato tracce di sé e pertanto, nelle ultime ore, sono state effettuate ulteriori operazioni di ricerca nelle campagne limitrofe alla cittadina di Favara. Una ventina di militari dell’Arma sono stati impegnati, per tutta la giornata, a setacciare le campagne circostanti l’abitato. Nelle attività di perlustrazione, i Carabinieri sono stati anche coadiuvati dall’alto, con un elicottero dell’Elinucleo di Palermo. I militari della Tenenza di Favara hanno raccolto la denuncia il 14 agosto scorso e da allora hanno avviato le ricerche nei luoghi abitualmente frequentati dalla giovane donna. Da oggi le ricerche sono state estese anche in campagna ed a breve verranno impiegate anche le unità cinofile. Le operazioni di ricerca, al momento, hanno dato esito negativo: da giorni procedono le indagini, anche con interrogatori ad amici e parenti della giovane, ma la scomparsa della ventisettenne appare ancora avvolta da un’aurea di mistero.

Dal giorno della sua scomparsa si susseguono appelli disperati da parte della famiglia per ritrovarla e riportarla a casa sana e salva. Tanto che gli stessi carabinieri, in un comunicato diffuso dal comando provinciale di Agrigento hanno lanciato un invito, in caso di possibile avvistamento della donna, a contattare tempestivamente il “112” o i Carabinieri della Tenenza di Favara.

Del caso si occuperà anche la trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto” condotta da Federica Sciarelli che sul proprio sito ha inserito questa descrizione: “Domenica 12 agosto, intorno alle 21 è stata vista da alcuni parenti allontanarsi da una casa di famiglia verso un’area denominata Conso. Non è più rientrata e da quel momento di lei non si hanno notizie. Ha con sé il cellulare, che risulta spento”.

Ultima modifica: 22 agosto 2018