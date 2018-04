Chef per una sera approda all’Ambrosini di Favara: il format Tv condotto da Carmen Morello fa tappa nell’Agrigentino

A partire da domani 9 aprile fino a mercoledì 11 aprile, presso l’Ambassador sede dell’Accademia “La Torre” saranno registrate le puntate della terza edizione di “Chef per una sera”, format tv ideato e condotto da Carmen Morello, attrice e conduttrice siciliana ma residente a Roma da 15 anni.

Protagonisti di questa gara culinaria entusiasmante, gli alunni dell’istituto alberghiero G. Ambrosini di Favara coordinati dal professor Salvatore Presti con la direzione del dirigente scolastico Milena Siracusa. In giuria lo chef Pietro La Torre e lo chef Francesco Falletta, conosciuti per la loro grande professionalità e un terzo giurato che farà parte della giuria popolare e che sarà diverso in tutte e sei le puntate. Gli alunni dovranno cimentarsi nella preparazione di un antipasto, un primo piatto e un secondo piatto. I vincitori di puntata saranno premiati dall’Accademia La Torre, la squadra arrivata seconda in puntata sarà premiata da “La Camelia” di Salvatore Migliore. La squadra che si troverà in cima alla classifica verrà omaggiata di un weekend benessere alle Terme di Chianciano sponsor ufficiale di Chef per una sera. La regia è di David Giovannoni. Ufficio stampa nazionale Laura Gorini. Partnership Finestral di Favara. Il programma tv chef per una sera verrà trasmesso ogni giovedì 21.20 su Video Mediterraneo e in replica il sabato alle 18.30, il lunedì alle 21.40 su Tgyou24channel web tv e su Trc, venerdì alle 21 ed in replica sabato alle 15 e domenica alle 17.

Ultima modifica: 8 aprile 2018