“Chef per una sera” all’Hotel dei Pini di Porto Empedocle

Con grandissimo entusiasmo al via la quarta edizione di “Chef per una sera”.

Il noto format televisivo per appassionati di cucina riparte proprio dalla Sicilia, e precisamente da Porto Empedocle grazie all’ideatore e coordinatore dell’evento il Food Blogger Gerlando Carratello con la straordinaria collaborazione di Salvatore Provenzani Maitre dell’Hotel dei Pini, l’incantevole albergo scelto come location per l’occasione.

Questa iniziativa vuole essere un omaggio al territorio e al settore accoglienza ospitalità e ristorazione, con l’intento di creare bellezza e dare un piccolo contributo alla crescita e allo sviluppo della nostra amata terra agrigentina e siciliana.

Il programma tv è ideato e condotto da Carmen Morello attrice e presentatrice siciliana residente a Roma da 15 anni. Brillante mamma e donna in carriera, che ha partecipato come attrice a diverse fiction Rai come Sottocasa, Il Medico in famiglia, Così è la vita, Notte prima degli esami 82 dove ha interpretato la moglie del noto attore Ricky Memphis.

Per questa originale iniziativa, nella location scelta “Hotel dei Pini” si darà la possibilità a dei cuochi amatoriali di preparare una perfetta cena gourmet, improvvisandosi chef per una sera, in un programma tv all’insegna del divertimento di grande attualità.

Ci saranno 24 concorrenti, 12 squadre che si battaglieranno a suon di piatti.

Due le prove previste: la preparazione di una cena completa composta da un antipasto, un primo e un secondo e la preparazione di una mise en place a regola d’arte, prove che saranno giudicate da degli Chef professionisti e una giuria popolare.

Agli amanti della buona tavola non resta che indossare il grembiule e varcare la soglia del luogo più ambito, lì dove ogni piatto nasce e si trasforma in delizia.

Tutto questo si trasformerà in realtà per chiunque desideri cimentarsi ai fuochi di una cucina professionale e vivere una serata da chef!

Le registrazioni del programma saranno effettuate dal 6 al 11 Agosto 2018 presso l’Hotel dei Pini di Porto Empedocle.

La messa in onda del programma (6 puntate in tutto) è prevista nel mese di Settembre 2018 su Video Mediterraneo Canale 11 del digitale trasmesso in tutta la Sicilia e Tgyou24channel in streaming con possibilità di vederlo dappertutto e sempre, nonché in diverse Tv locali.

L’evento sarà totalmente sponsorizzato dai parteners commerciali ai quali sarà riservata una grande visibilità. In questa fase dell’organizzazione c’è ancora la possibilità per le aziende che lo vorranno, di entrare a far parte del progetto.

Ecco i primi parteners :

HOTEL DEI PINI

CUMMO VINI

LA FORNACE CENTRO COMMERCIALE

Evento in collaborazione con

Associazione Maitre D’ Sicilia

Tavula misa e pani minuzzatu (Blog)

AgrigentoOggi

Aperte le iscrizioni per la selezione dei concorrenti.

Per info Sicilia882@gmail.com

Ultima modifica: 24 giugno 2018