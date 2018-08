Chef per una sera all’Hotel dei Pini -La finale

Continuano all’Hotel dei Pini di Porto Empedocle le registrazioni della quarta edizione di “Chef per una sera” l’entusiasmante e avvincente format televisivo per appassionati di cucina ideato e condotto dall’attrice Carmen Morello.

Evento che riparte dalla Sicilia grazie all’ideatore e coordinatore Gerlando Carratello Food Blogger ( di recente partecipante a Masterchef 7) con la fondamentale collaborazione di Salvatore Provenzani Maitre dell’Hotel dei Pini.

L’idea della manifestazione nasce da un ambizioso progetto che ha come obiettivo quello di partecipare allo sviluppo del territorio agrigentino, puntando sulla ristorazione, l’accoglienza e l’ospitalità.

Grande successo e apprezzamento per l’iniziativa da parte della cittadinanza empedoclina e di turisti che numerosi hanno assistito e stanno assistendo incuriositi alle riprese del programma.

Ospiti a sorpresa alla quarta puntata di Chef per una sera una significativa rappresentanza di amministratori del Comune di Porto Empedocle; Salvatore Urso Vice sindaco e Assessore al Turismo, Stefania La Porta Assessore alla Cultura, Giuseppe Sicilia Assessore all’Ambiente. Gli amministratori hanno apprezzato tantissimo l’iniziativa, mettendosi a disposizione per una futura collaborazione per eventuali altri progetti che hanno come scopo quello di portare ricchezza, bellezza e crescita nella cittadina empedoclina.

Tantissimi cuochi amatoriali provenienti da ogni parte della Sicilia studenti, casalinghe, medici, avvocati, appartenenti alle forze dell’ordine tutti accomunati dalla profonda passione per i fornelli, si sono dati battaglia all’interno di una cucina professionale cimentandosi come dei veri Chef nella preparazione di una vera e propria cena gourmet con relativa mise en place.

I cuochi dilettanti ma non allo sbaraglio hanno superato ogni aspettativa, con la creazione di splendidi piatti colorati creativi e deliziosi trovando consensi tra la giuria di professionisti presente ad ogni puntata.

Ecco i giudici e gli ospiti di spicco nelle varie puntate : Cavaliere Chef Mario Consentino , Chef Salvatore Avenia, Chef Giuseppe Moscato, Chef Pietro La Torre, Chef Alfredo Lattuca, Lady Chef Lorella Corso, Domenico Vecchio Direttore di AgrigentoOggi, Giuseppe Petix Presidente Provinciale AICS Agrigento, Food Photography Danilo Inguanta, Maurizio Artusi grande esperto gastronomico.

Oggi sarà registrata la sesta e ultima puntata del programma Tv, che decreterà il vincitore della quarta edizione di Chef per una sera.

Per la finale di oggi ospite d’eccezione Viviana Prester co-founder della prima community per cuochi amatoriali Fight Eat Club (www.fighteatclub.com), il primo sito dedicato alle sfide culinarie online per i talentuosi dei fornelli.

Durante la premiazione dei vincitori ci sarà una dolce sorpresa per chiudere in bellezza il sipario nell’incantevole location dell’Hotel dei Pini, struttura gestita in modo esemplare dalla nuova gestione nella persona del Dottor Lanfranco Rizzo che con la sua infinita disponibilità ha reso possibile la realizzazione del progetto.

L’evento è stato totalmente sponsorizzato dai seguenti parteners: Cummo Vini; Centro Commerciale La Fornace; Olio Provenzani; Ristorante Il Molo; Arcuri Food Service; Lgs.

Le terme sensoriali di Chianciano sponsor ufficiale di tutte le edizioni di Chef per una sera che metterà a disposizione gli ingressi alle terme per i concorrenti che si classificheranno nelle prime posizioni.

Hanno collaborato all’evento Dacci un Taglio di Katia Marullo per le splendide acconciature, per il make up Lina Signorino e l’intraprendente Gabriella Marino per la sua sconfinata disponibilità.

Le sei puntate registrate del format saranno trasmesse a partire dal mese di Settembre su Video Mediterraneo, su Tgyou24channel in streaming, Bussento Channel e Teleacras.

Ultima modifica: 11 agosto 2018