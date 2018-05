Cgil: anche a Licata arrivano i servizi del S.u.n.i.a.

LICATA. A partire da domani, 18 maggio, la città di Licata potrà usufruire dei servizi offerti dal Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari. Infatti, alla presenza del segretario provinciale Floriana Bruccoleri, verrà inaugurato un nuovo sportello presso i locali della Cgil.

Il SUNIA è la principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica (assegnatari alloggi Iacp e Comune) e si propone di far riconoscere il diritto alla casa e di garantire la sicurezza e la qualità degli alloggi e degli edifici.

Il SUNIA offre consulenza e assistenza, anche legale, nella redazione e registrazione di tutti i tipi di contratti di locazione, ed in particolare, nel caso di contratto di locazione a canone concordato. Inoltre, per quel che riguarda l’ambito condominiale, può intervenire nei rapporti giuridici fra inquilino, proprietà/gestore ed amministratore, nella gestione delle spese condominiali, nelle assemblee di condominio ed in tutti i conflitti tra le parti.

Il responsabile del Sunia di Licata, l’avvocato Rosaria Puccio, riceverà ogni giovedì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 presso i locali della Cgil, siti in Corso Umberto n. 165 a Licata. Il recapito telefonico è il seguente: 3281167393, mail sunialicata@gmail.com.

Ultima modifica: 17 maggio 2018