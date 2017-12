“Certe Notti”, al Gran Cafè Nobel i Reverbero

Serata di grande musica al Gran Cafè Nobel. Stasera, infatti, al numero 11 del Viale della Vittoria, tornano ad esibirsi I Reverbero, la cover band di Luciano Ligabue. Il gruppo, composto da Alfonso Bonfiglio, Marco Di Gloria, Alessandro Scibetta, Gianluca Di Gloria e Salvo Costa, dalle 22:30 in poi ripercorrerà come sempre i più grandi successi di uno degli artisti italiani di maggior successo. I Reverbero nel corso degli anni hanno aperto i concerti ad artisti di fama nazionale come: Riccardo Fogli, Dino, Jimmy Fontana e Wilma Goich. In questo ultimo Tour estivo hanno voluto dedicare la stagione ad un grande rocker italiano, “Luciano Ligabue”, riscontrando un notevole successo nelle piazze e nei pub dell’agrigentini.

Ultima modifica: 29 dicembre 2017